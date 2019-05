Dienstag, 21. Mai 2019

Gegen Drogen und Alkohol am Steuer

Erneut fand in Scharfoldendorf an der B 240 eine groß angelegte Polizeikontrolle statt, bei der auch Drogenspürhunde eingesetzt wurden. Fotos: bs/Polizei

Scharfoldendorf. Übers Wetter reden sie nicht, die 18 Polizeibeamten aus Holzminden, Stadtoldendorf, Bodenwerder und Hameln (zwei Hundeführer mit den Drogenspürhunden „Viper“ und „Cash“), die am Dienstag in Scharfoldendorf im Nieselregen stehen. Erneut findet an der B 240 eine groß angelegte Kontrolle statt. Diesmal geht es vor allem um das Thema Drogen und Alkohol im Straßenverkehr. „Ziel ist es, von Drogen oder Alkohol beeinflusste Autofahrer aus dem Verkehr zu ziehen, bevor etwas passiert“, erläutert Mine Yasaroglu, die den Einsatz leitet. Und das gelingt der Polizei auch an diesem Dienstag. Die Bilanz, die Mine Yasaroglu nach Ende der Kontrolle um 18 Uhr zieht, ist leider bedrückend. (bs)

