Freitag, 24. August 2018

Geheime Kommandosache Schulringtausch!

Drei Ausschüsse tagen Montag – erneut – hinter verschlossenen Türen und tauchen im Sitzungskalender nicht auf.

Kreis Holzminden. Im Sitzungskalender des Landkreises ist sie nicht zu finden, eine Vorlage ist im Kreisinformationssystem nicht eingestellt: Aber, irgendwann im Laufe des Montags, vermutlich im Sitzungssaal des Kreishauses, wollen Politik und Verwaltung des Landkreises wichtige Weichen stellen. Der Schulringtausch soll weiter vorangetrieben werden. Die Mitglieder des Finanzausschusses, des Schulausschusses und – ganz wichtig – des Kreisausschusses werden sich in nichtöffentlicher Sitzung über die geplanten Baumaßnahmen im Schulzentrum Liebigstraße informieren lassen. Einschließlich wohl gravierender Kostensteigerungen. Anschließend soll der Kreisausschuss die Aufträge vergeben... Dem Kreistag bleibt es dann im Zuge der Haushaltsplanberatungen überlassen, die Finanzierung über Kredite sicherzustellen.

Eigentlich haben die Bürger ja das Recht, an der Entscheidungsfindung beteiligt zu werden. Die Sitzungen der Ausschüsse, der Räte, des Kreistages sind deshalb – so schreibt es das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz, kurz NKomVG, vor – öffentlich. Es gibt nur ein Gremium, das ausschließlich nichtöffentlich tagt: der Kreisausschuss, der als geschäftsführender Ausschuss des Landkreises Holzminden auch entscheiden und Aufträge vergeben darf. Und genau auf dieses Instrument der Nichtöffentlichkeit beruft sich der Landkreis Holzminden auf Nachfrage des TAH: „Die Vorstellung (der Baumaßnahme Schulzentrum Liebigstraße im Rahmen des Schulringtausches) erfolgt im Rahmen einer Sitzung des Kreisausschusses. Und diese Sitzungen sind nach NKomVG immer nicht öffentlich“, heißt es in der Antwort.

Nun gibt es eigentlich keinen Grund, das Thema unter Verschluss zu halten, meinen jedenfalls die Kreistagsmitglieder, die der TAH dazu befragt hat. Hinter vorgehaltener Hand wird angeführt, dass die Kostenexplosion im Zuge der boomenden Baukonjunktur der Grund sein könnte, das Thema aus den Schlagzeilen heraus zu halten. Und hinter vorgehaltener Hand werden auch Zahlen genannt. Da ist dann nicht mehr von 13, 15 oder 20 Millionen Euro die Rede, die der Schulringtausch kosten wird. Sondern davon, dass es fast 40 Millionen Euro werden könnten. Übrigens werden in Sachen Schulringtausch nicht zum ersten Mal hinter verschlossenen Türen Entscheidungen getroffen. (bs)

