Samstag, 06. Juni 2020

Geheimtipps von TAH-Lesern gefragt: Reisepodcast berichtet übers Weserbergland

Kleines Budget, großes Abenteuer: Die beiden Globetrotter Adrian Klie (links) und Christoph Streicher haben auf ihrer Welttournee schon über 100 Länder bereist. Nun bereiten sie drei Podcast-Folgen über ihre Heimat, das Weserbergland, vor. Foto: Welttournee

Kreis Holzminden. In den letzten Wochen gab es Urlaubsgrüße meist nur aus „Balkonien“ – das wissen auch Adrian Klie und Christoph Streicher. Die zwei Schulfreunde aus Bevern und Holzminden betreiben den bekannten Reisepodcast „Welttournee“. Normalerweise berichten sie über ferne Länder, exotische Reiseziele und abenteuerliche Erlebnisse. Dieses Jahr wird Urlaub in Deutschland jedoch zum unerwarteten Reisetrend, weswegen die beiden Reiselustigen pünktlich zum Start der Sommersaison gleich mehrere Spezialfolgen über ihre Heimat, das Weserbergland, planen. TAH-Leser können den Podcast aktiv mitgestalten und ihre Geheimtipps für das Weserbergland einsenden. TAH-Leser sind von den beiden Weltreisenden exklusiv eingeladen, ihre liebsten Plätze und Orte im Weserbergland mit der ganzen Welt zu teilen. „Verraten Sie uns Ihre Geheimtipps im Weserbergland“, bitten die beiden Podcast-Autoren. Daraus sollen drei Spezialfolgen, die gebündelt am Wochenende 19., 20. und 21. Juni, veröffentlicht werden sollen. Vorschläge können per Mail an weserbergland@welttournee.de oder über die Website www.welttournee.de eingereicht werden.

