Montag, 17. Juni 2019

Geiselnahme in Justizvollzugsanstalt Lübeck

Justizvollzugsanstalt Lübeck. (dpa/AFP / dpa )

In der Justizvollzugsanstalt Lübeck hat es am Montag eine Geiselnahme gegeben. Ein bewaffneter Täter brachte eine Frau in seine Gewalt, wie die Polizei mitteilte. Den "Lübecker Nachrichten" zufolge handelte es sich um einen Häftling und eine angestellte Psychologin.

Die Polizei startete einen Großeinsatz, auch Spezialeinheiten wurden in Lübeck zusammengezogen. Laut "Lübecker Nachrichten" wurden Straßen gesperrt und das Gebäude von schwer bewaffneten Polizisten umstellt. Einsatzkräfte seien aus ganz Schleswig-Holstein angefordert worden. Lübeck (AFP) / © 2019 AFP