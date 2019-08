Samstag, 17. August 2019

Gelbe Mützen zur Einschulung in Holzminden

Gelbe Accessoires für den sicheren Schulweg von der Verkehrswacht. Foto: ap

Holzminden. „Das Abenteuer Schule beginnt heute für euch“, begrüßt am Sonnabend Konrektorin Melanie Hadamke-Scholz die neuen Erstklässler der Astrid-Lindgren-Schule zur Einschulung. Mit dem ersten Schuljahr reisen die frischgebackenen Schüler jetzt auf ihre „erste Schatzinsel“. Was sie brauchen? „Viel Mut und Neugier“, verkündet die Konrektorin. Genauso wichtig ist aber auch der Schulweg, den die Erstklässler nun täglich sicher bewältigen müssen. „Passt in der Schule auf und draußen. Und vor allem auf den Straßen drumherum“, rät Jens-Peter Meffert, Leiter der Jugendverkehrsschule. Er ist mit Gunnar Krempel, Vorsitzender der Verkehrswacht „Weser Solling“ Holzminden, sowie Frank Meier von der VR-Bank Niedersachsen zu der Einschulung gekommen, um gelbe Kappen an die Kinder zu verteilen. Damit der Schulweg sicherer wird, verteilt die Verkehrswacht die Sicherheitsmützen in Kooperation mit der VR-Bank seit vielen Jahren. Neben der Aktion „Gelbe Füße“ sollen die gelben Kappen für eine bessere Sichtbarkeit der Kinder sorgen. Diese reflektieren und warnen Autofahrer. Deshalb sind die nützlichen Accessoires gerade in der dunklen Jahreszeit ein echtes Plus an Sicherheit für die jungen Schüler. (ap)

Mehr dazu lesen Sie im TAH vom 19. August 2019.