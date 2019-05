Samstag, 18. Mai 2019

„Gelbes Mobil“ der STEP: Förderung endet, doch es soll weitergehen

Das „Gelbe Mobil“ steuert zurzeit regelmäßig Polle und Stadtoldendorf an. Foto: STEP

Kreis Holzminden. Das „Gelbe Mobil“ der STEP ist seit 2017 im Landkreis unterwegs. Mit dem gelben Wohnmobil fahren Mitarbeiter der Mobilen Jugendarbeit wöchentlich den Ballisgraben in Stadtoldendorf und den Schulhof der Ritterhof Grundschule in Polle an. Ausgestattet ist das Fahrzeug mit Gesellschaftsspielen, Skateboard, Scootern, Bauklötzen, Fußballtoren und weiteren Spiel- und Sportmaterialien. Es wird gespielt, gemalt, gebaut, und neue Dinge werden ausprobiert. Eltern unterhalten sich und trinken Kaffee oder Tee. Inzwischen hat sich das Angebot in den beiden Orten im Landkreis etabliert.

Das Modellprojekt wurde bisher durch das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernähung gefördert und endet diesen Monat. Der Landkreis müsste die Förderung dauerhaft übernehmen, damit es weitergehen kann. Signale diesbezüglich gibt es, aber über die langfristige Förderung ist noch nicht entschieden. Sozialarbeiterin Maike Haack: „Wir erreichen Kinder und Jugendliche, die von anderen Angeboten bisher nicht erreicht worden sind. Für diese sollten wir auch weiterhin eine verlässliche Anlaufstelle sein.“

