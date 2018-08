Mittwoch, 15. August 2018

Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Die Polizei bittet um Hinweise zu dieser Frau. Foto: Polizei

Kreis Höxter. Am Sonnabend, 4. Mai, gegen 16.25 Uhr, wurde eine Geldbörse in einem Lebensmittelmarkt in Brakel, Sudheimer Weg, aus dem Einkaufswagen einer 58-jährigen Frau entwendet. In der Geldbörse befand sich unter anderem eine Kontokarte. Mit dieser Karte wurde zwischen 16.45 Uhr und 16.48 Uhr insgesamt dreimal Geld in der Sparkassenfiliale Höxter-Brakel abgehoben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Nach einem Beschluss des Amtsgerichts Paderborn wird nun nach der unbekannten Frau auf dem Lichtbild gefahndet. Hinweise zur gesuchten Frau nimmt die Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, entgegen.