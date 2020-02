Freitag, 07. Februar 2020

Gelebter Friday for Future in Bodenwerder

Im März sind Interessierte eingeladen, die Oberschule kennenzulernen und die Projekte der Schüler anzuschauen. Foto: TAH

Bodenwerder. Wie trenne ich den Müll richtig? Was kann ich aus Müll noch Schönes basteln? Wie genau funktioniert Solarenergie? Was ist die Rote Liste? Oder wie könnten nachhaltige Olympische Spiele in Hannover aussehen? Weltweit sind die Schülerinnen und Schüler freitags in Sachen Fridays for Future auf den Straßen, aber wie könnte man Nachhaltigkeit im Alltag leben und zu aller erst, was ist Nachhaltigkeit und Recycling? Was kann ich tun? Die Schülervertretung der Oberschule Bodenwerder hatte eine wunderbare Idee für die alljährliche Projektwoche vor den Zeugnissen zum Halbjahresende. Schnell hatten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 eigene Ideen, wie sie die Woche gestalten wollen oder was sie erarbeiten möchten. Mithilfe der Lehrkräfte wurden aus diesen Ideen dann konkrete Projekte entwickelt.

