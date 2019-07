Sonntag, 14. Juli 2019

Gelungene Premiere des Bunten Marktes mit Stoff- und Kreativmarkt in Holzminden

Die meisten Stände waren fast immer stark frequentiert. Foto: spe

Holzminden. Das Wetter hätte besser sein können, und mitunter versperrten Regenschirme die Sicht auf die Auslagen. Und dennoch sind Aussteller, Besucher und Veranstalter gleichermaßen zufrieden mit der ersten Auflage eines ganz besonderen „Marktes der Düfte und Aromen“ in der Holzmindener Innenstadt. Der fand am Sonnabend nämlich in Kombination mit einem Stoff- und Kreativmarkt statt, wie man ihn vielleicht aus Holland kennet. Und tatsächlich wurde hinter einigen Ständen mit ihren viele Meter langen Tischen Niederländisch (aber natürlich auch Deutsch) gesprochen. Die Stadtmarketing Holzminden GmbH hatte für den zweiten „Bunten Markt“ des Jahres die Kooperation mit der Expo Event Marketing GmbH gesucht. Die organisiert in vielen Städte weitaus größere Stoffmärkte dieser Art.

Und es war ein Dorado für alle Heimnäherinnen und Schneiderinnen! Bunte Stoffe in allen Farben, Qualitäten und Mustern, bedruckt oder gewalkt – bei dieser gigantischen Auswahl und „stofflichen Reizüberflutung“ fiel die Übersicht ebenso schwer wie die Beantwortung der Frage, welchen Stoff in welcher Menge man denn mit nach Hause nehmen sollte. Wohl derjenigen, die sich da anhand von Nähideen und Schnittmustern vorab Gedanken und Notizen gemacht hatte. (spe)

