Sonntag, 05. Mai 2019

Gelungene Premiere des neuen Stadtfestes „Meine Region“

Professor Dr. Klaus Töpfer hielt die Eröffnungsansprache. Foto: fhm

Holzminden. Das neue Stadtfest „Meine Region“, das am Sonntag gelungene Premiere in Holzminden feierte, wartete mit einem prominenten Schirmherrn auf. Professor Dr. Klaus Töpfer, früherer Bundesumweltminister und UN-Direktor, lobte die Organisatoren Friedel Höke und Godehard Christoph zusammen mit dem Stadtmarketing Holzminden für die Idee und die Ausführung. „Wir müssen die Konjunktive vergessen und es einfach machen“, so Töpfer, der den Zusammenhalt der Region Holzminden-Höxter betonte. Das Fest „Meine Region“, bei dem künftig abwechselnd in Holzminden und Höxter ein Oort sich vorstellt, sei der richtige Weg, um zu zeigen: „Wir sind eine Region.“ Aber Klaus Töpfer hatte gleich noch weitere Ideen: Warum wurde die Landesgartenschau 2023 Höxter eigentlich nicht länderübergreifend mit Holzminden zusammen gestaltet? Warum gibt es noch keinen Weser-Triathlon, der Holzminden und Höxter sportlich verbindet? (fhm)

