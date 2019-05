Freitag, 17. Mai 2019

Gelungene Premiere des TSV Dielmissen bei Mehrkampf-Meisterschaft

Svea Niemeyer (links) und Juliette Eigemann. Foto: TSV Dielmissen

Dielmissen. Zwei Sportlerinnen des TSV Dielmissen nahmen erstmalig an den Mehrkampfmeisterschaften des Landes Niedersachsen in Salzgitter teil. Juliette Eigemann und Svea Niemeyer starteten in der Altersklasse weibliche Jugend 12 bis 13 Jahre mit insgesamt elf Aktiven. Der deutsche Sechskampf besteht aus den Disziplinen in den Bereichen Leichtathletik (75 Meter Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen 3 Kilo) und Gerätturnen (Boden, Sprung, Stufenbarren). Es ist eine besondere Herausforderung für Jugendliche in diesem Alter, die besonderen Anforderungen der Leichtathletik sowie des Kür-Wettkampfes zu erfüllen.

