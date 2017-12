Samstag, 02. Dezember 2017

Gelungener Auftakt für die Weihnachtsmarkt-Saison

Wie hier in Fürstenberg laden zahlreiche Weihnachtsmärkte in der Region zum Verweilen ein.

Kreis Holzminden. Wer am ersten Adventswochenende seinem Durst nach Glühwein nachgeben und die gemütliche Atmosphäre von Weihnachtsmärkten genießen möchte, bekommt an diesem ersten Adventswochenende reichlich Gelegenheit dazu. Zahreiche Weihnachtsmärkte in der Region, zum Beispiel in Polle, Stadtoldendorf und Bevern, in Fürstenberg und in Corvey und natürlich rund um die Holzmindener Eisbahn hatten an diesem ersten Adventssonnabend ihre Pforten geöffnet und sich über einen guten Besucherzuspruch gefreut. Bei passendem Wetter laden auch am morgigen ersten Adventsonntag noch einmal alle genannten Märkte (außer Bevern) zu einem Besuch ein. (nig)

Lesen Sie die ausführlichen Berichte über die Weihnachtsmärkte der Region im TAH vom 4. Dezember.