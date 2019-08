Dienstag, 13. August 2019

Gelungener Start ins neue Ausbildungsjahr bei Künnecke

Neue Talente im Hause Otto Künnecke rocken ab August I.T. und Maschine. Foto: Otto Künnecke GmbH

Holzminden. Gespannte Gesichter, große Erwartungen und der motivierte Blick in die Zukunft – so wurden am 1. August bei Maschinenbauer und I.T. Systemhaus Otto Künnecke in Holzminden sechs neue Auszubildende in Empfang genommen. Insgesamt werden bei Künnecke durch diesen Zuwachs nun 24 Auszubildende und duale Studenten zu Mechatronikern, Industriekaufleuten, Fachinformatikern für Anwendungsentwicklung oder Systemintegration, IT-Systemkaufleuten, technischen Produktdesignern, Elektronikern für Automatisierungstechnik und Spezialisten für digitale Technologien ausgebildet.

