Mittwoch, 18. September 2019

Gelungenes Schulfest in Kirchbrak

Stolz zeigten die Kinder ihre Schul-Shirts mit dem Schulnamen.

Kirchbrak (r). Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich an der Grundschule Kirchbrak mit 34 Schülern 300 Menschen ein, um das 66-jährige Bestehen der Grundschule am Standort Postenweg zu feiern. Seit langer Zeit fand endlich wieder ein Schulfest statt. Das Motto lautete: „Die Schule im Dorf – das Dorf in der Schule“. Die Schule feierte, das Dorf feierte mit. Viele Vereine und Institutionen des Ortes präsentierten sich an Ständen durch Mitmachaktionen.

