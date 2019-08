Montag, 26. August 2019

Gemeinde Arholzen lässt Straßenbeleuchtung auf LED umrüsten

In Arholzen werden im ganzen Ort 70 Straßenlaternen auf LED-Technik umgerüstet. Foto: ue

Arholzen. In Arholzen wird weiter rege investiert und gebaut. Während in der Voglerstraße die Bauarbeiten am Wasserleitungsnetz und die Verlegung des Breitbandkabels für schnelles Internet inzwischen auf Hochtouren laufen, wird parallel dazu weiter am neuen Bürgersteig an der Ortsdurchfahrt gearbeitet. Nun kommt noch die Firma Bertram aus Bevern dazu, die im Auftrag der Gemeinde und im Namen der Westfalen-Weser-Netz GmbH im ganzen Ort die Straßenbeleuchtung austauscht. Im Laufe der Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Dann sind über 70 Straßenlaternen auf moderne LED-Technik umgerüstet. (ue)

