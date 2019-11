Dienstag, 19. November 2019

Gemeinde Deensen weist neues Wohnbaugebiet aus

Deenser Rat und Verwaltung freuen sich, der Nachfrage nach Bauplätzen in ihrem Dorf nun entgegenkommen zu können: Ralph Schwekendiek, Dieter Helmer (stellvertretender Bürgermeister), Peter Kriesten, Jens Schrader, Hans-Dieter Ullmann (Bürgermeister) und Nicole Bosselmann. Foto: beb

Deensen. Im Wohngebiet der Ortschaft Deensen sind momentan keine Flächen mehr zur Bebauung freigegeben, die Nachfrage nach neuem Bauland ist jedoch vorhanden. Der Gemeinderat um Bürgermeister Hans-Dieter Ullmann gibt nun bekannt, dass sich ein neuer Bebauungsplan („Wiesenweg“) in der öffentlichen Auslegung befindet. Die Satzung dafür will der Rat Ende des Jahres beschließen. Ab sofort können Interessenten im Gemeindebüro Reservierungen vornehmen. Ab dem Frühjahr darf gekauft und ab Mitte des Sommers gebaut werden, informiert der Rat bei einem Ortstermin am neuen Baugebiet. (beb)

