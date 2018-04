Montag, 09. April 2018

Gemeinsam für eine starke Altstadt

Ziel ist es, die Altstadt lebens- und liebenswerter zu machen, sie für die Zukunft aufzustellen.

Holzminden. Es gibt viel aufzuholen, besser zu machen, aber auch reichlich Entwicklungspotenzial und viele Chancen für die Zukunft. Dass etwas getan werden muss, ist offensichtlich erkannt. Denn die Altstadt Holzmindens rückt zunehmend in den Fokus. Die Stadt will über das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ ins Städtebauförderungsprogramm, dafür Mittel beantragen und hat für den 16. April zur Auftaktveranstaltung geladen. Und auch der HAWK in Holzminden mit ihrer Fakultät Management, Soziale Arbeit, Bauen ist es gelungen, ein ganz besonderes Projekt zur Entwicklung der Innenstädte Holzminden und Höxter an die Hochschule zu holen. Ein möglichst starkes bürgerschaftliches Engagement und viele vor Ort selbst entwickelte Ideen sind dafür notwendig. „Gemeinsam für eine starke Altstadt“ – diese Einladung, sich aktiv in den Prozess einzubringen, gilt allen, denen Holzminden nicht egal, sondern Herzensangelegenheit ist. Für Holzminden findet die Auftaktveranstaltung des Projekts „TransZ – Transformation gewachsener Zentren“ am Mittwoch, 25. April, ab 17.30 Uhr in Raum HOA 028 in der Hochschule am Haarmannplatz statt.

„Das Projekt geht davon aus, dass in gemeinschaftlichen Projekten zusätzliches Potenzial steckt. Man kann gemeinsam mehr bewegen, sich gegenseitig motivieren, Schwierigkeiten besser überwinden, neue Ideen entwickeln, hat mehr Geld zur Verfügung“, erläutert Projektleiterin Dr. Anke Kaschlik. „Deshalb ist es ein Anliegen des Projektes, Menschen in Kontakt zu bringen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln und umzusetzen.“

Es gilt nun zu Anfang, Kontakte zu knüpfen, erste Arbeitsgruppen zu bilden, Ideen für die Holzmindener Altstadt zu sammeln und später möglichst in konkrete Maßnahmen und Projekte umzusetzen. (spe)

