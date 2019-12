Sonntag, 01. Dezember 2019

Gemeinsam in den Advent beim Deenser Adventskalender

Weihnachtliche Deko-Artikel fanden das Interesse aller Generationen. Foto: jbo

Deensen. Es schien wahrlich so, als hätten alle Einwohner am nördlichen Rand des Solling nur darauf gewartet, gemeinsam in den Advent starten zu können. Der Deenser Adventskalender, der seit Jahren erstmals wieder seine Türen geöffnet hatte, lockte unzählige Besucher auf das Betriebsgelände der ehemaligen Firma Hofmeister nach Deensen. So viele, das zwischenzeitlich sogar die Bratwürste knapp wurden. Doch die Deenser Vereinsgemeinschaft, die sich seit Monaten auf dieses vorweihnachtliche Event vorbereitet hatte, ließ sich auch dadurch nicht aus der Ruhe bringen und präsentierte ihren Gästen eine perfekt organisierte Veranstaltung und knüpfte damit nahtlos an eine lange Tradition an. (jbo)

