Samstag, 18. August 2018

Gemeinsam kann jedes Hindernis überwunden werden

Startschuss für die Xletix-Challenger. Foto: lis

Stadtoldendorf. Eigentlich ist das Xletix Stadtoldendorf für seine Matsch- und Schlammschlachten bekannt, doch das heiße Sommerwetter in Deutschland sorgt auch bei der Sportchallenge für ein neues weniger matschiges Feeling. Und dennoch lockte die vierte Auflage in der Homburgstadt an zwei Tagen mehr als zehntausend Besucher. Unter dem Motto „Ein Team, ein Ziel“ gingen an Tag eins in mehreren Startwellen 5.200 „Challenger“ an den Start. Auf drei unterschiedlichen Strecken zu 6, 12 und 18 Kilometern mit jeweils 15, 25 und 35 Hindernissen ging es eben nicht darum, der oder die Schnellste zu sein. Teamgeist, Zusammenhalt, Spaß und Gemeinschaft – nur damit konnte man gemeinsam als Gruppen die zahlreichen Hindernisse auf den Laufstrecken meistern. Aus ganz Deutschland, aber auch aus den Nachbarländern wie Polen, reisten die Teilnehmer, die „Challenger“ an, um an den Start zu gehen. (lis)

