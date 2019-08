Samstag, 10. August 2019

Gemeinsame Gefahrstoff-Übung in Allersheim

Die schweren Chemikalienschutzanzüge verlangten von den Feuerwehrleuten extreme Anstrengungen. Foto: FFW Holzminden

Allersheim. Ein stechender Geruch liegt in der Luft. Aufgeregt laufen Personen durch die Gegend. Ammoniak ist ausgetreten. - So oder ähnlich hätte das Szenario sein können, das die Retter aus dem Kreis Holzminden angenommen haben. Eine große Leckage im Kühlkreislauf der Brauerei Allersheim sollte der Auslöser sein. Im Keller ist der technische Defekt aufgetreten. Für die Einsatzkräfte ein Unfall mit gefährlichen Stoffen. Unter Leitung des Stellvertretenden Zugführers Carsten Bertram arbeiteten Einsatzkräfte aus Kreis-, Werk- und Ortsfeuerwehr den Einsatz am Sonnabend Vormittag gemeinsam ab. Unter den kritischen Blicken von Betriebsleiter Rudolf Ley, dem Stellvertretenden Kreisbrandmeister Ralf Knocke und Kreisbereitschaftsführer Michael Eisenbeis zeigten die über 50 Feuerwehrfrauen und -Männer aus den verschiedenen Einheiten, dass sie mit einer solchen Lage sehr gut umgehen können.

