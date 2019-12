Mittwoch, 11. Dezember 2019

Gemeinsames Konzert von Big Band Holzminden und „symVocals“

Für die Big Band Holzminden ist es das erste Weihnachtskonzert unter der Leitung von Bastian Weiler (vorn links). Foto: Käberich

Holzminden. Drei Jahre ist es her: Die beliebte Holzmindener Big Band und der Symrise-Projektchor „symVocals“ standen erstmals gemeinsam auf der Bühne. Nun ist es endlich wieder so weit, und stimmungsvoller Weihnachts-Swing begegnet berührendem Chorklang in der Stadthalle Holzminden. Am Sonnabend, 14. Dezember, beginnt um 19.30 Uhr dieses besondere Konzert mit Seltenheitswert.

Mehr lesen Sie im TAH am 11. Dezember 2019