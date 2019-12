Samstag, 21. Dezember 2019

Gemeinsames Singen an der Bauwagenkrippe vor der Lutherkirche Holzminden

Das Singen an der Bauwagenkrippe bringt die Menschen zusammen. Foto: Luthergemeinde

Holzminden. Seit Donnerstag steht sie wieder vor der Lutherkirche, die Bauwagenkrippe mit den lebensgroßen Figuren. Über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel wird der Wagen geöffnet sein und die Krippenszene aus Bethlehem zu sehen sein. Am Sonntag, 22. Dezember, vierter Advent, um 17 Uhr wird der Platz vor dem Krippenwagen Ort des gemeinsamen Singens sein. Wie in den letzten Jahren lädt die Luthergemeinde ein, zusammen mit dem Posaunenchor unter der Leitung von Hanns-Werner Grote Advents- und Weihnachtslieder zu singen. Was zu Hause in den Familien oft nicht mehr gelingt, vor der Krippe ist das Singen möglich. Im letzten Jahr waren ungefähr 150 singende Besucher beieinander. Auch in diesem Jahr gilt: Bei Regen wird in der Kirche gesungen. Auch dieses Mal wird an der Krippe wieder ein besonderer Gast aus Bethlehem erwartet, um seine Erlebnisse von damals zu erzählen. Superintendent Ulrich Wöhler führt durch die knapp einstündige Veranstaltung.