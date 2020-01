Mittwoch, 08. Januar 2020

Gemeldeter Containerbrand entpuppt sich als brennender Müllsack

Lediglich ein Sack mit Müll brannte und war schnell abgelöscht. Foto: Feuerwehr

Holzminden. Gemeldet wurde am Dienstagabend um 20.10 Uhr über die Leitstelle ein Containerbrand in der Straße Mönchewerder in Holzminden. Die Freiwillige Feuerwehr Holzminden eilte mit 13 Kameraden und drei Fahrzeugen zu den Altglascontainern, die dort zwischen Forster Weg und Birkenweg stehen. Doch hier brannte kein Container, sondern lediglich der Inhalt eines blauen Müllsacks, vollgepackt mit Windeln und allerhand anderem Müll. Wie an vielen anderen Containerstandorten, wird auch hier regelmäßig illegal Müll entsorgt. Mit 20 Litern Wasser aus der Kübelspritze war das Feuer schnell gelöscht, ohne dass es Schaden anrichten konnte. Nach einer Viertelstunde konnte die Wehr wieder abrücken. Die Brandursache ist unklar. (spe)