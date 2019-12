Mittwoch, 11. Dezember 2019

„Geneses“ zelebrieren das Déjà-Vu in der Stadthalle Holzminden

„Geneses“ bieten Europas größte Genesis-Tribute-Show. Foto: Piekert

Holzminden. „Geneses“, Europas größte Genesis-Tribute-Show, macht auf ihrer „A Genesis Déjà-Vu“-Deutschland-Tour am Sonnabend, 29. Februar, um 20 Uhr wieder Station in der Stadthalle Holzminden. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich, unter anderem vergünstigt für TAH-Abonnenten beim Täglichen Anzeiger Holzminden. Sie sind nah dran am Original, und wenn Jacob Hansen und Kim Schwarz ihr fulminantes Drum-Duett abliefern, haben sie über zwei Stunden Programm schon hinter sich. Zwei Stunden mit so komplexen, epischen Songs wie „Dancing with the moonlit knight“, „Cinema Show“ oder „Abacab“, aber auch Mainstream-Hits wie „Mama“, „That’s all“ oder „Carpet Crawlers“. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 12. Dezember