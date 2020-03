Sonntag, 01. März 2020

Genesis Cover-Band begeistert in der Stadthalle Holzminden

Geneses lieferte eine perfekte Show ab.

Holzminden. Früher war alles besser. Dieses geflügelte Wort gilt für viele Angehörige der Generation 50 Plus für zahlreiche Lebenslagen, besonders oft jedoch auch für die Musik, die sie durch ihre Jugendzeit begleitet und oft auch für den Rest ihres Lebens musikalisch geprägt hat. Da jedoch viele legendäre Bandformationen längst nicht mehr bestehen, tummeln sich mittlerweile zahlreiche Cover-Bands auf den europäischen Musikmarkt. Eine der besten, und das darf man nach ihrem Auftritt dick unterstreichen, präsentierte Sonnabendabend in der Stadthalle Holzminden Auszüge aus zwei legendären Alben einer der erfolgreichsten Rockbands weltweit – Genesis. Mit Stücken aus „The Lamb Lies Down on Broadway“ aus 1974 und „We can‘t dance“ aus 1991 gelang der sechsköpfigen Cover-Band eine perfekte Symbiose zweier völlig unterschiedlicher Schaffensperioden der legendären britischen Rockband. Geneses, eine Cover-Band, die sich nicht nur durch einen einzigen Buchstaben von ihren musikalischen Vorbildern unterscheidet, sondern auch musikalisch sehr dicht am Original agiert, präsentierte ihrem Publikum eine musikalische Zeitreise in längst vergangene Zeiten und ließ dabei die Äras der legendären Frontmänner Peter Gabriel und Phil Collins perfekt miteinander verschmelzen. (jbo)

