Dienstag, 29. Januar 2019

Geo-Warnsystem kann nicht eingesetzt werden

Im Felsen bei Steinmühle wird gearbeitet. Foto: Witt und Partner

Steinmühle. Das Geo-Mess-System aus Österreich kann nicht helfen, die Sperrung der B 83 vorzeitig aufzuheben. Diese Nachricht gab Landtagsabgeordneter Uwe Schünemann weiter. Es war Cornelia Müller aus Polle, die bei der Bürgerversammlung zur Sperrung der B 83 am 4. Dezember den Vorschlag machte, eine österreichische Fachfirma ins Boot zu holen, die schon mehrfach in den Alpen geologische Mess- und Warnsysteme installiert hat, die vor Felsabstürzen warnen. Schünemann hatte den Vorschlag direkt aufgenommen und am folgenden Tag Minister Bernd Althusmann informiert und das Wirtschafts- und Verkehrsministerium auf diese Firma angesetzt. (fhm)

