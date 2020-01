Mittwoch, 29. Januar 2020

Georg Muschik, Campe-Schulleiter in Holzminden, spricht zum Abschied deutliche Worte

Schulleiter Georg Muschik geht kurz vor seinem 63. Geburtstag in den Ruhestand. Foto: spe

Holzminden. Den Umzug seines Gymnasiums an die Liebigstraße im Sommer nächsten Jahres will er nicht mehr mitmachen. Das Feintuning soll seine Nachfolgerin, die im Februar übernimmt, managen. Der Umzug zweier Schulen sei auf jeden Fall eine große logistische Herausforderung, die er bis hierhin gut vorbereitet sieht. Jetzt, im Jahr 2020, in dem das Gymnasium keinen Abiturjahrgang verabschieden wird, sei der ideale Zeitpunkt für ihn zu gehen. Und es werde gewiss ein „Abschied ohne „Wehmut“. Wenige Tage vor seinem 63. Geburtstag geht Georg Muschik, Schulleiter des Campe-Gymnasiums Holzminden, in den Ruhestand, er wird am Freitag feierlich verabschiedet. Was bleibt aus knapp neun Jahren als Schulleiter? Der TAH sprach mit Georg Muschik über Schulringtausch, Lehrerabordnungen, Abwanderung von Schülern und die Wertschätzung des einzigen allgemeinbildenden Gymnasiums des Landkreises Holzminden. Er war stets bedacht und vorsichtig mit seinen öffentlich geäußerten Worten, loyal und diplomatisch. Im Abschiedsgespräch spricht Muschik ungewohnt deutliche Worte. (spe)

