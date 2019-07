Donnerstag, 04. Juli 2019

Gerätehaus und FTZ gemeinsam ins Gewerbegebiet?

Das Gerätehaus in der Wallstraße soll eigentlich an dieser Stelle ein Nachfolgegebäude für die Feuerwehr bekommen. Foto: bs

Holzminden. Die Zuhörer überraschte Bürgermeister Daul am Dienstag im Stadtrat mit folgender Mitteilung: Der Verwaltungsausschuss habe beschlossen, die Verwaltung zu ermächtigen, Verhandlungen mit dem Landkreis Holzminden zu führen, eine 10.000 Quadratmeter große Gewerbefläche im neuen Gewerbegebiet „Im Sieken“ zu veräußern. Die Verwaltung werde beauftragt, folgende Punkte mitzuverhandeln: „Eine gemeinsame Verwirklichung der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) des Landkreises mit dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses der Stadt Holzminden, soweit die Standortprüfung im neuen Brandschutzbedarfsplan den Standort an dieser Stelle ermöglicht.“ Der Standort „Im Sieken“ war im Rahmen der ersten Aufstellung eines Brandschutzbedarfsplans schon einmal geprüft worden. Soll jetzt also alles auf Anfang gedreht werden? Soll also eine neue FTZ gebaut werden, jetzt in der Rehwiese? Oder geht es um eine neue Rettungswache, jetzt am Evangelischen Krankenhaus? (spe)

