Freitag, 24. Januar 2020

Gerd Schläger erklärt Rücktritt vom Vorsitz des Holzmindener Bauausschusses

Gerd Schläger (stehend) leitete am Donnerstagabend seine letzte Bauausschusssitzung, trat am Ende zurück. Foto: spe

Holzminden. Diese wichtige Sitzung zog er noch durch, sparte sich die persönliche Erklärung bis ganz zum Schluss des öffentlichen Teils auf und ließ die Bombe dann platzen: Gerd Schläger erklärte am Donnerstagabend in der Stadthalle Holzminden seinen Rücktritt als Vorsitzender des städtischen Ausschusses für Bauen, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung. Er erklärte: „Meine Schwerpunkte, Ziele, Leitlinien zukünftigen Handelns in Holzminden sind unter den jetzigen Voraussetzungen nicht mehr gegeben.“ Einige Zielvorstellungen hätten sich im Jahr 2019 gravierend geändert. „Das Duftmuseum, eine freiwillige Leistung, hat nach meiner Einschätzung einen sehr hohen Stellenwert erhalten, und unsere eigenen Projekte werden in die zweite Reihe gesetzt“, führte er aus und nannte Feuerwehr, Schulen und Straßen – „alles Pflichtaufgaben“. Und: Seit Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung sei keine einzige Straße mehr erstellt worden. „Wir haben einen zahnlosen Tiger erschaffen“, sagte Schläger, der im Stadtrat Vorsitzender der GFH-Fraktion und Ortsvorsteher in Mühlenberg ist. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 25. Januar