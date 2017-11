Montag, 20. November 2017

Gericht bleibt fast beim alten Urteil

Die Brandstiftung in der Stadthalle Beverungen bedeutete für die Feuerwehr einen Großeinsatz.

Beverungen/Paderborn. Er hatte beinahe die Stadthalle in Beverungen in Brand gesetzt und sollte dafür dreieinhalb Jahre im Gefängnis sitzen. Der Bundesgerichtshof hingegen stellte Verfahrensfehler des Landgerichts Paderborn fest und ließ eine andere Kammer das Urteil überprüfen. Für den 29-Jährigen Angeklagten hat sich mit dem Ergebnis des gestrigen Prozesses kaum etwas geändert. (up)

