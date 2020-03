Montag, 16. März 2020

Gerichtsverhandlungen und Besuche beim Amtsgericht Holzminden

Corona: Es wird weiter Recht gesprochen im Amtsgericht Holzminden.

Holzminden. Auch das Amtsgericht Holzminden reagiert auf die Coronakrise. Die Öffnungszeiten des Amtsgerichts mit Ausnahme der Tage, an denen öffentliche Termine stattfinden, wird bis auf Weiteres auf die allgemeinen Sprechzeiten (9 bis 12 Uhr) beschränkt. Gleichzeitig werden alle Rechtssuchenden sowie Besucher des Gerichts dringend aufgefordert zu prüfen, ob – mit Rücksicht auf die eigene Gesundheit und die der Mitmenschen – ein Anliegen persönlich vorgebracht werden und das Gerichtsgebäude betreten werden muss, weil das Anliegen dringlich ist und keinen Aufschub duldet, oder ob das Anliegen auch schriftlich eingereicht werden kann. Auskünfte dazu können telefonisch eingeholt werden. Das betrifft natürlich nicht eine anberaumte Verhandlung bei Gericht.

Gerichtsverhandlungen und Termine finden nach Entscheidung der jeweils zuständigen Richter sowie Rechtspfleger statt. Ladungen zu Gerichtsverhandlungen und Terminen haben weiterhin Gültigkeit und sind zu befolgen, wenn die Betroffenen keine anderslautende Mitteilung vom Gericht erhalten.

In der Pressemitteilung des Amtgerichtes heißt es weiter: „Bei Betreten des Gerichtsgebäudes sind alle Besucher verpflichtet, die allgemeinen Hygieneregeln der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung einzuhalten und bei Feststellung einschlägiger Krankheitssymptome das Gerichtsgebäude zu verlassen. Den Anordnungen der Mitarbeiter des Wachtmeisterdienstes ist Folge zu leisten.

Beim Amtsgericht Holzminden bestehen nicht nur für außergewöhnliche Ausnahmefälle wie die Ausbreitung des Coronavirus weitreichende Zuständigkeits- und Vertretungsregelungen, die auch gegenwärtig gelten und eine geordnete Rechtsprechung und Rechtspflege gewährleisten. Dies gilt insbesondere für eilige Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden.

Gegenwärtig können weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus notwendig werden. Die Gerichtsleitung behält sich deshalb vor, gegebenenfalls weitere Beschränkungen anzuordnen und in geeigneter Weise bekannt zu machen.“