Freitag, 03. Januar 2020

Geringste Dezember-Zahlen seit der Wiedervereinigung im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden . „In den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden gab es in einem Dezember seit der Wiedervereinigung keine geringere Arbeitslosenzahl als in diesem Jahr“, schreibt die Agentur für Arbeit Hameln in ihrem monatlichen Arbeitsmarkt-Pressebericht. Tatsächlich liegt die Quote für den Kreis Holzminden bei 6,1 Prozent. Das sind 0,2 Prozent mehr als im November und 0,1 Prozent weniger als im Dezember vor einem Jahr. Zurückzuführen ist dieser leichte Anstieg, so der Holzmindener Geschäftsstellenleiter Andreas Siever, vor allem auf das Ende einiger Qualifizierungsmaßnahmen. (rei)

