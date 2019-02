Sonntag, 03. Februar 2019

Geschäftsführung der Deutschen Schlauchboot GmbH erklärt ihre Haltung

Eschershausen. Die Geschäftsführung der Deutschen Schlauchboot GmbH bezog Stellung zum TAH-Bericht über die Kundgebung vor den Werkstoren in Eschershausen am Donnerstagmittag. Geschäftsführer Markus Bolay erklärt: „Während den beiden Verhandlungsrunden mit der Tarifkommission wurde neben einer tariflichen Erhöhung von je 1,5 Prozent für die Jahre 2019 und 2020 eine Erhöhung des Urlaubsgeldes um circa 50 Prozent seitens der Geschäftsleitung fest zugesagt.“ Damit korrigiert er die vom TAH versehentlich falsch wiedergegebenen Zahlen von je 0,75 Prozent für jedes der beiden Jahre. In seiner Stellungnahme nennt Bolay dann noch weitere Punkte der bisherigen Gehaltstarifverhandlungen und begründet die Haltung der Geschäftsleitung.

Stellungnahme des Betriebsrates

Auch der Betriebsrat der DSB legte großen Wert darauf, die Zahlen zu korrigieren. Seine Stellungnahme beinhaltet unter anderem den Satz: „ Wir hoffen auf die Fortsetzung der Verhandlungen mit einem neuen Angebot von der Geschäftsleitung, was die Wertschätzung und flexible Arbeitsbereitschaft der Mitarbeiter der DSB erkennen lässt.“