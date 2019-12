Sonntag, 15. Dezember 2019

Geschenke und Besuche von den Wichtelhelfern in Stadtoldendorf

Stadtdirektor Wolfgang Anders und Seniorenbeauftragte Ruth Stemmer vor dem Tisch mit Geschenken, die zu Weihnachten verteilt werden sollen. Foto: Stadt Stadtoldendorf

Stadtoldendorf. Weihnachten ist die Zeit der Besinnung und der Familie, natürlich auch die Zeit, um anderen Menschen eine Freude zu machen. Dabei muss es nicht immer gleich das größte Geschenk sein, sondern eine nette Geste, ein gutes Gespräch oder einfach nur ein Besuch sind meist völlig ausreichend. Die Stadt Stadtoldendorf führt bereits seit einigen Jahren die Aktion „Wichtelhelfer“ durch, und auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Geschenke zusammen gekommen, die an den Weihnachtsfeiertagen durch die Seniorenbeauftragte Ruth Stemmer und ein Team aus Freiwilligen an alleinstehende Senioren zuhause und in Pflegeeinrichtungen verschenkt werden.

