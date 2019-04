Dienstag, 16. April 2019

Geschmackvolle Variationen beim Essigseminar

Durchprobieren ist hier angesagt – Edith Schrader verteilt die einzelnen Zutaten an die Seminarteilnehmer. Foto: ap

Holzminden. „Essig ist nicht gleich Essig“, betont Edith Schrader von „Glücksmomente“ aus Fürstenberg. Sie gibt im Holzmindener Torhaus das Essigseminar „Die Welt der Aperitif-Balsamicos“. Das Seminar ist eines von zahlreichen Duft- und Aromaseminaren des Stadtmarketings Holzminden und feiert an diesem Tag Premiere. Die elf Teilnehmer dürfen heute die verschiedensten Variationsmöglichkeiten von Essig durchprobieren – außergewöhnliche Kombinationen sind darunter. Ganz ausgefallen geht es schon mal los: Edith Schrader bietet allen ein Wasser an. Mit hinein kommt ein wenig Essig. Cranberry und Mango stehen zur Auswahl. Der Wasser-Cocktail mit Essig kommt sofort gut an: „Ist lecker, schmeckt fruchtig“, verrät Teilnehmerin Gisela Arlt aus Vahlbruch. Die Teilnehmer genießen das erfrischende Getränk, das im Sonnenschein im Sommer vermutlich nur noch besser schmecken kann. (ap)

