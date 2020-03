Freitag, 06. März 2020

Gesellschaft für Zwischenlagerung will in Würgassen 450 Millionen Euro investieren

Bei der Pressekonferenz (von links): Dr. Heinz-Walter Drotleff, Dr. Ewold Seeba, Christian Möbius. Foto: bs

Würgassen. Es ist eine Nachricht, die viele kalt erwischt: In Würgassen soll das Logistikzentrum für das Endlager Konrad entstehen. Rund 325 Meter lang, 125 Meter breit und 16 Meter hoch, aus Stahlbeton. Ab 2027 soll auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerkes, das eigentlich in eine grüne Wiese verwandelt werden sollte, schwach- und mittelradioaktiver Abfall aus den dezentralen Zwischenlagern in ganz Deutschland gesammelt und für den Transport in den Schacht Konrad zusammengestellt werden. Die radioaktiven Abfälle stammen zu zwei Dritteln aus Betrieb, Stilllegung und Rückbau von Atomkraftwerken sowie zu einem Drittel aus den Bereichen Medizin, Forschung und Gewerbe. Verantwortlich für Planung, Bau und Betrieb zeichnet die BGZ, die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung. 450 Millionen Euro will die BGZ hier investieren, 100 Arbeitsplätze in dem Logistikzentrum schaffen, das rund 30 Jahre lang das Endlager passgenau füttern soll – und zwar über die Schiene. Was nicht nach Würgassen kommt, sind Castoren mit hochradioaktivem Abfall. (bs)

Mehr lesen Sie im TAH am 7. März 2020