Montag, 11. November 2019

Gesellschaftsspiel soll Lust auf Klimaschutz machen

Professor Manfred Sietz (rechts) und seine Studenten spielen das Eiswürfelspiel. Foto: TH OWL

Höxter. Wie viel Eis schmilzt an den Polkappen unnötig, wenn ich die Spülmaschine anschalte, obwohl sie nicht voll ist? Und was kann ich besser machen, um das Klima zu schützen? Dennis Hetmann hat in seiner Bachelorarbeit im Studiengang Umweltingenieurwesen an der TH OWL in Höxter gemeinsam mit Professor Manfred Sietz ein Gesellschaftsspiel entwickelt, das Lust auf Klimaschutz machen will.

