Montag, 27. Mai 2019

Gespräch mit dem Landrat in spe am Tag nach der Wahl

Aufräumen und abbauen nach der Wahl.

Kreis Holzminden. Der Tag nach der Wahl beginnt für Michael Schünemann und seine Helfer mit einem gemeinsamen Frühstück. Und dann machen sie sich daran, die Wahlplakate abzuhängen. Der Landrat in spe packt ganz selbstverständlich mit zu. Dabei ging die Wahlparty bis spät in die Nacht. „So richtig verarbeitet habe ich das heute morgen aber noch nicht“, gibt er zu. 59,51 Prozent – also einen klaren Sieg hat der unabhängige Landratskandidat, den CDU und FDP unterstützt haben, im Landkreis Holzminden eingefahren. Ein großer Sieg, der ihm helfen wird, die Aufgaben, die vor ihm liegen, mutig anzupacken.

„Am Wahlergebnis ist klar erkennbar, was der Bürger möchte“, erklärt Schünemann, und durchtrennt den nächsten Kabelbinder, mit dem ein Großplakat am Mobilzaunelement befestigt war. Am Stahler Ufer beginnt die Schünemann-Truppe am Montagmorgen mit dem Aufräumen. Und danach? (bs)

