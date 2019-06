Donnerstag, 27. Juni 2019

Gesprächsbereit über den Standort für den HAWK-Neubau

Das landeseigene Grundstück an der Böntalstraße ist der wirtschaftlichste Neubau-Standort. Foto: bs

Holzminden. Nun ist es bestätigt: Die wirtschaftlichste Variante für einen Neubau für die Soziale Arbeit an der HAWK Holzminden ließe sich auf dem landeseigenen Grundstück zwischen Böntalstraße und Unterem Teich realisieren. Das teilt die HAWK auf Anfrage des TAH mit. Nach einem Treffen von Vertretern der HAWK, des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, des Finanzministeriums und des Landesamtes für Bau und Liegenschaften habe man sich grundsätzlich aber darauf geeinigt, dass alle drei von der HAWK geprüften Neubauvarianten prinzipiell realisierbar wären. Der Niedersächsische Landesliegenschaftsfonds habe dies schriftlich bestätigt. Demnach könnte der Neubau (die Ersatzlösung für das Gebäude Hafendamm) auch auf dem Parkplatz Billerbeck oder nach Abriss des Bestandsgebäudes auf dem Grundstück im Hafendamm entstehen. Alle Varianten lägen wirtschaftlich dicht beieinander und ermöglichten eine Verwirklichung auf landeseigenen Grundstücken. Damit ist das Abstimmungsverfahren eine Etappe weiter, sind Land und HAWK dem Ziel, den HAWK-Bereich Soziale Arbeit wieder angemessen unterzubringen, einen Schritt näher gekommen. Ein Neubau auf dem privaten Grundstück an der Ecke Fürstenberger Straße/Bahnhofstraße (ehemals Fricke) ist nicht geprüft worden und spielt in den Überlegungen derzeit keine Rolle.

HAWK und Land wissen von den großen Vorbehalten in Holzminden gegenüber der Option, die Grünfläche am Unteren Teich mit einem Hochschulgebäude zu bebauen. Sie wissen auch, dass nur Maßnahmen verwirklicht werden, die vor Ort planungsrechtlich umsetzbar sind. Hier kommt die Stadt Holzminden ins Spiel: Sie müsste den Flächennutzungsplan ändern und einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufstellen. Dafür, so scheint es, gibt es aber keine politische Mehrheit. (spe)

