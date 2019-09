Samstag, 28. September 2019

Gesuchter Frank N. in Göttingen festgenommen

Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. - (dpa/dpa/picture-alliance/Archiv / dpa )

Göttingen. Fahndungserfolg in Göttingen - Der mit Hochdruck gesuchte mutmaßliche Gewaltverbrecher Frank N. ist am Freitagabend, 27. September, in der Göttinger Innenstadt festgenommen worden. Ein Zeuge hatte den seit 52-Jährigen gegen 22.50 Uhr in der Weender Straße in Höhe der Einmündung zur Reitstallstraße erkannt und sofort die Polizei alarmiert. Dort wurde er wenig später überwältigt und festgenommen. Der 52 Jahre alte Frank N. aus Göttingen ist dringend tatverdächtig, am Donnerstagmittag, 26. September, gegen 13.05 Uhr in Grone im Zollstock eine 44-jährige Frau angegriffen und tödlich verletzt zu haben. Opfer und Täter waren miteinander bekannt.