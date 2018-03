Mittwoch, 28. März 2018

Gesuchter in Bodenwerder festgenommen

Die Polizei konnte einen gesuchten Straftäter festnehmen. Foto: tah/Symbolfoto

Bodenwerder. Für etwas Aufregung sorgten am Mittwochmittag einige Polizeifahrzeuge in der Innenstadt Bodenwerder. Grund hierfür waren Hinweise auf einen bereits seit längerem mit U-Haftbefehl von der Polizei Bodenwerder gesuchten 26-jährigen Straftäter, der für einige Straftaten in Bodenwerder und Umgebung verantwortlich sein dürfte. Da der Gesuchte nicht allein unterwegs war, kamen aus allen angrenzenden Bereichen Unterstützungskräfte, was letztlich dann zu einem massiven Polizeiaufgebot führte, welche öffentliche Aufmerksamkeit erregte. In Angesicht der vielen Einsatzkräfte ließ sich der Gesuchte widerstandslos festnehmen.Zwischenzeitlich wurde er dem Haftrichter in Holzminden vorgeführt und in die Justizvollzugsanstalt verbracht.