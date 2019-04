Samstag, 20. April 2019

Gesuchter Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Foto: tah/Symbolfoto

Nach der Schlägerei auf der Osterkirmes in Höxter, bei der am vergangenen Mittwoch, 17. April, ein 36-Jähriger aus Höxter nach einem Schlag ins Gesicht gestürzt war und lebensgefährliche Verletzungen erlitt, hat sich der gesuchte Tatverdächtige der Polizei gestellt. Es handelt sich um einen 18-Jährigen aus Höxter. Am Freitagabend, 19. April, erschien der Gesuchte auf der Polizeiwache in Höxter, schilderte in der Vernehmung, wie sich die Schlägerei auf dem Kirmesgelände mit mehreren Beteiligten entwickelt hatte und räumte seine Beteiligung an dem Geschehen weitgehend ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er zunächst wieder entlassen, ein Strafverfahren ist eingeleitet. Der Geschädigte schwebt weiterhin in Lebensgefahr.