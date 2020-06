Montag, 29. Juni 2020

Gesundheitswanderungen durch den Solling

Unterwegs werden Übungen gemacht. Foto: Detlef Konrad

Neuhaus. Die Gesundheitswanderungen kombinieren kurze Wanderungen mit ausgewählten Übungen aus der Physiotherapie und Informationen rund um das Thema Gesundheit. Am Sonntag, 5. Juli, zeigt Detlef Konrad, vom Deutschen Wanderverband ausgebildeter Gesundheitswanderführer, wie die Gelenke in „Gang“ kommen, macht Dehnungsübungen und zeigt, wie die Teilnehmer ihre Ausdauer verbessern können. Die Wanderung auf einem schönen Rundweg von rund drei Kilometern ist für Einsteiger geeignet. Die Dauer der Gesundheitswanderung beträgt circa eineinhalb Stunden. Am Sonntag, 2. August, geht der Gesundheitswanderführer mit den erfahrenen Wanderern los und begibt sich auf eine Strecke von fünf bis sieben Kilometern. Festes Schuhwerk, möglichst Wanderschuhe sowie bequeme, dem Wetter angepasste Kleidung werden empfohlen. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz Lindenstraße 8, Wanderparkplatz Eichenallee. Die Teilnahme ist gebührenpflichtig, eine Anmeldung erforderlich: bei der Touristik-Information Neuhaus und Silberborn, Telefon 05536/1011, E-Mail info@hochsolling.de.