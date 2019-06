Samstag, 15. Juni 2019

Gewitter und Starkregen fordern zahlreiche Wehren zum Einsatz

Die Feuerwehr im Einsatz auf der Bundesstraße 240 in Linse. Foto: gl

Landkreis Holzminden. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend zog ein Gewitter mit Starkregen über den Landkreis. Während Holzminden und Boffzen mit moderatem Regen, Blitz und Donner davonkamen, waren andere Gebiete des Kreises stark betroffen und zahlreiche Freiwillige Feuerwehren rückten gegen 4 Uhr zur Hilfeleistung aus. In den Samtgemeinden Bevern und Bodenwerder-Polle (hier die Region um Rühle, Linse, Halle und Kirchbrak) waren einige Straßen von Schlamm überspült. In der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf war lediglich ein geteerter Wirtschaftsweg betroffen. In der Region Delligsen/Kaierde hatten die Einsatzkräfte besonders schwer zu kämpfen, hier waren Straßen von Schlamm überspült und mehrere Keller überflutet. (beb)

