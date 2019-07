Samstag, 13. Juli 2019

Gewitter unterbricht Strandklänge-Festival am Godelheimer See

Symbolfoto TAH

Godelheim. Am Godelheimer See findet dieses Wochenende wieder das große Elektro-Festival "Strandklänge" statt. Erwartet werden tausende Besucher und eine Reihe teils namhafter DJs der Szene. Das Festival startete am Freitagnachmittag, wurde aber kurze Zeit später sicherheitshalber wegen des starken Gewitters von der Polizei in Absprache mit dem Veranstalter unterbrochen, das Gelände evakuiert. Die Festival-Besucher nahmen es gelassen. Gegen 20 Uhr nahm die Party wieder Fahrt auf und rund 1.000 Besucher tanzten zu coolen Beats in die Nacht. Am Sonnabendnachmittag geht es weiter, unter anderem wird Top-DJ Moguai bei den "Strandklängen" erwartet. (spe)