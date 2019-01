Freitag, 18. Januar 2019

Glätte-Unfälle: Lkw droht in Negenborn umzukippen

Achtung Autofahrer! Es ist tückisch glatt auf fast allen Straßen im Kreis Holzminden.

Kreis Holzminden. Kurz nach 2 Uhr in der Nacht zu Freitag meldeten sich die Alarmempfänger zum ersten Mal: Die Feuerwehr wurde zum Ausleuchten nach einem Verkehrsunfall bei Wangelnstedt Richtung Stadtoldendorf gerufen. Ein Pkw lag auf der Seite im Graben, der Insasse war ansprechbar. Das Fahrzeuge wurde aufgeschnitten, die Person dem Rettungsdienst übergeben. Sie war zum Glück in der Lage, eigenständig aus dem Wagen zu klettern. Jetzt war klar: Überfrierende Nässe hat fast überall im Kreisgebiet für gefährliche Straßenverhältnisse gesorgt. Kurz danach der nächste Alarm. Diesmal: "Alarm Bergung Kfz groß: Negenborn, Kloster Amelungsborn, B64, Lkw in Seitenstreifen, droht umzukippen." Ein Lastwagen, von Eschershausen kommend, war am Ortseingang Negenborn ins Rutschen geraten, der Fahrer lenkte das schwere Fahrzeug offenbar selbst in die Böschung am rechten Seitenstreifen. Das Fahrzeug kam dadurch zwar zum Stehen, geriet jedoch in bedrohliche Schräglage. Als die Feuerwehr Negenborn eintraf, war der Fahrer noch im Führerhaus. Nur mit größter Vorsicht konnten die Einsatzkräfte sich dem Lkw nähern. Die Bergung läuft zurzeit noch. Inzwischen ist auf die überfrierende Nässe auch noch eine dünne Schneeschicht gefallen. Autofahrer, die jetzt unbedingt unterwegs sein müssen, sollten höllisch aufpassen! Die Streufahrzeuge sind unterwegs, können aber natürlich nicht sofort überall sein. (rei)