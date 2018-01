Dienstag, 16. Januar 2018

Glasfaserkabel und Wirtschaftlichkeitslücke

Die Telekom ist der zweitgrößte Breitband-Versorger im Kreis Holzminden.

Kreis Holzminden. Schnelles Internet, digitale Entwicklung, Breitbandausbau – Themen, die immer wieder diskutiert werden und auch in den aktuellen Sondierungsgesprächen von SPD und CDU/CSU Verhandlungsgegenstand waren. Wie sieht es mit dem schnellen Internet im Landkreis Holzminden aus, was macht der Breitbandausbau? Diese Fragen beantwortete die Kreisverwaltung in der letzten Sitzung des Ausschusses für Kreisentwicklung und Integration. Die Landrätin informierte die Abgeordneten über den Sachstand in Sachen Breitbandausbau. (fhm)

