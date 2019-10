Montag, 21. Oktober 2019

Glasmuseum Boffzen: Nach 30 Jahren ist Schluss

Die Fahne des Glasmuseums wird ein letztes Mal eingeholt. Foto: fhm

Boffzen. „Wir sind traurig.“ Boffzens Bürgermeister Christian Perl und sein Stellvertreter Manfred Bues holen am Montagmittag die Fahnen am Glasmuseum ein. „Die Geschichte des Glasmuseums endet, zum Jahresende ist das Gebäude leer.“ Vor fast genau 30 Jahren, am 27. September 1989 wurde der Mietvertrag unterzeichnet, die Geburtsstunde des Glasmuseums, erinnert Bues. Jetzt muss das Glasmuseum aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde Boffzen schließen. Am Sonntag war der letzte Öffnungstag, am Montag begann das Ausräumen. (fhm)

