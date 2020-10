Samstag, 10. Oktober 2020

Globetrotter Reinhard Pantke in Holzminden

Traumkulissen wie diese Stadt an einem norwegischen Fjord stellt Reinhard Pantke seinem Publikum vor. Foto: Reinhard Pantke

Holzminden. Der Braunschweiger Globetrotter Reinhard Pantke kommt zur Präsentation seiner digitalen Dia- und Filmshow „Norwegen und Schweden im Wandel der Jahreszeiten“ nach Holzminden. Die Multivisionshow wird am Sonntag, 25. Oktober, ab 11.15 Uhr im Roxy-Kino Holzminden zu sehen sein. Reinhard Pantke war über vier Monate per Fahrrad, zu Fuß und per Schiff in Norwegen und Schweden unterwegs. Bilder und Filme dieser Reisen werden in seiner Show in Holzminden zu sehen sein. Den Schwerpunkt bildet Norwegen, zu etwa einem Drittel werden auch Impressionen der schwedischen Westküste, der seenreichen Region Dalsland, der schwedischen Inlandsbahn und aus dem hohen Norden Schwedisch Lapplands präsentiert.

Der erfahrene Globetrotter gibt Zuschauern in dieser Live-Show viele interessante Tipps und Informationen für eigene Reisen. Karten gibt es im Vorverkauf im Roxy-Kino. Es ist ratsam, Tickets online zu kaufen. Aber auch an der Tageskasse sind Karten erhältlich. Ermäßigung gibt es für Schüler, Studenten, Arbeitslose und Behinderte.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 10. Oktober