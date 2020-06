Sonntag, 14. Juni 2020

Glücksbringer in Neuhaus

Das Kranichpaar und der Fuchs, der allerdings schnell wieder das Weite suchte. Foto. Nolte

Neuhaus . Christian Nolte aus Neuhaus machte vor Kurzem bei einem Spaziergang eine besondere Beobachtung und möchte nun auch die Leser des TAH an seiner Freude darüber teilhaben lassen. Es war an einem Nachmittag, als er ein vertrautes Naturgeräusch hörte... Nolte schreibt in seiner Email: „Ich traute erst meinen Ohren nicht, doch als ich am nächsten Abend von der Arbeit nach Hause kam, war dieses Trompeten wieder zu hören und ich beschloss, dem mit einer Fahrradtour auf den Grund zu gehen. Der Weg am Neuhäuser Wildpark vorbei konnte keine Klärung bringen, jedoch sah ich auf dem Rückweg zwei bekannte Silhouetten auf einer abgemähten Wiese. Es handelte sich tatsächlich um ein Kranichpaar, welches sich in Neuhaus zur Futtersuche niederließ. Wenig später gesellte sich ein neugieriger Fuchs dazu, der jedoch durch die trompetenartigen Rufe nach kurzer Zeit verscheucht wurde. Neuhaus hat immer wieder etwas für naturinteressierte Menschen zu bieten!“ Diesem begeisterten Fazit können sich sicher viele Naturfreunde anschließen.